На Украине около 60% мощностей государственных ТЭС встали из-за нехватки топлива. Об этом на днях сообщило издание «Главком» со ссылкой на данные «Укрэнерго»

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На частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего 4 энергоблока, два из них — на Луганской ТЭС, которая переведена на экономный режим работы.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и Белоруссии.