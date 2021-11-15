Из-за нехватки угля не работают рекордные 14 энергоблоков, еще 6 находятся на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС — это 10% их мощности.
На частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего 4 энергоблока, два из них — на Луганской ТЭС, которая переведена на экономный режим работы.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ.
Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и Белоруссии.