Даже если предположить, что Молдавия развяжет войну с Приднестровьем, то помогать ей оружием и инструкторами будет не Румыния, а США. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру

Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН в очередной раз заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии. При этом основную часть российских войск в регионе составляют приднестровцы, оформившие гражданство РФ.

«Вообще говорят, что в Молдову прилетели 3 грузовых американских самолета и привезли какое-то вооружение. Якобы они заключили контракт на 5 млн. Вполне возможно, что речь идет об оружии, которого раньше не было у Молдовы. Плюс ко всему ходят слухи о появлении там 400 американских солдат. Я думаю, что этим слухам можно верить», — указал эксперт.

Что касается Румынии, то всем понятно, что с Россией они воевать не хотят, и об этом также свидетельствует опыт Великой Отечественной, пояснил Шорников.

«Когда румыны воевали с русскими, они были крайне небоеспособные. Но когда после проведения в 1944 году Ясско-Кишинёвской операции румыны вынуждены были направить оружие против своих бывших союзников, они стали доблестными воинами. Они с удовольствием громили немцев. Может быть, это связано с личными симпатиями, потому что любой немецкий сержант мог приказывать румынскому офицеру, потому что считал их людьми второго сорта. Русские же с румынами общались на равных», — рассуждает политолог.

Сейчас Румыния — это государство НАТО, она закупает вооружение, которым не умеет пользоваться пока на должном уровне, но Румыния видела, что было в Южной Осетии, в Крыму или в Сирии, и понимает, что с Россией даже Америка боится сталкиваться, отметил специалист.

Плюс вопрос дисциплины в армии — это тоже вопрос немаловажный. Организация там хромает, поэтому вполне возможно, что именно поэтому в Молдавии появились американцы, заключил собеседник издания.

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