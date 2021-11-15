На границе Белоруссии с Польшей на польских пограничников направлял лазер служащий в пограничных войсках Белоруссии украинец. Об этом сообщил «Главред» 14 ноября

Мигранты взяли штурмом границу Польшу из Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк ответили лучом лазера.

Представитель Подляской комендатуры пограничной стражи Польши Катажина Зданович обвинила в использовании лазера белорусских силовиков и назвала это провокацией Минска.

По данным СМИ, тот, кто направлял в сторону поляков лазер, — украинец Валерий Васильев. Васильев родился в Харьковской области, ему 41 год. Позднее переехал в Гродно, сейчас служит в Гродненской пограничной группе.

Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки разбили на границе Польши и Белоруссии лагерь, они хотят попасть в страны ЕС. Польские власти стянули к границе войска. В ЕС и НАТО обвиняют в миграционном кризисе власти Белоруссии, Минск отвергает обвинения.