Ранее в Польше заявили, что с территории Белоруссии польских пограничников ослепляют лазером. Польские пограничники направляли в сторону мигрантов у границы прожектора, им ответили лучом лазера.
Представитель Подляской комендатуры пограничной стражи Польши Катажина Зданович обвинила в использовании лазера белорусских силовиков и назвала это провокацией Минска.
По данным СМИ, тот, кто направлял в сторону поляков лазер, — украинец Валерий Васильев. Васильев родился в Харьковской области, ему 41 год. Позднее переехал в Гродно, сейчас служит в Гродненской пограничной группе.
Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки разбили на границе Польши и Белоруссии лагерь, они хотят попасть в страны ЕС. Польские власти стянули к границе войска. В ЕС и НАТО обвиняют в миграционном кризисе власти Белоруссии, Минск отвергает обвинения.