Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому агентству печати, опубликованном 14 ноября

«Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью [договора] НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой», — заявил премьер.

По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко «не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща».

«Поэтому мы обязательно будем обсуждать дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы», — добавил Моравецкий.

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Четвертая статья Североатлантического договора предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса чувствует угрозу безопасности.

Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. По оценкам СМИ, их количество составило около 3-4 тысяч человек.

Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям из стран, большинство из которых пострадали от действий НАТО.