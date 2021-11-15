«Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью [договора] НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой», — заявил премьер.
По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко «не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща».
«Поэтому мы обязательно будем обсуждать дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы», — добавил Моравецкий.
Это, считает премьер, лишит белорусские власти экономических выгод. Дополнительные санкции будут обсуждаться на следующем специальном саммите ЕС.
Четвертая статья Североатлантического договора предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса чувствует угрозу безопасности.
Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. По оценкам СМИ, их количество составило около 3-4 тысяч человек.
Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям из стран, большинство из которых пострадали от действий НАТО.