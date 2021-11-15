В настоящее время Шуляк является заместителем председателя фракции «Слуга народа» в парламенте, заместителем председателя комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
«Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего Президента, его курсу на построение современной Украины. Она — опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив», — объяснил Корниенко свой выбор.
Елене Шуляк 45 лет, она замужем, воспитывает дочь. До избрания в Раду занималась предпринимательской деятельностью, входила в состав учредителей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана депутатом от «Слуги Народа» и почти сразу стала представительницей Кабинета министров.
Съезд партии «Слуга народа», где, скорее всего, будет решен вопрос об избрании нового главы, назначен на 15 ноября.