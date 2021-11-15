В плане количества вооруженных людей Приднестровье вполне способно дать отпор молдавской армии. Их потенциалы близки. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру

Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН в очередной раз заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии. При этом основную часть российских войск в регионе составляют приднестровцы, оформившие гражданство РФ.

Эксперт отметил, что хотя вооружение у приднестровской устарелое, помимо армии есть многочисленные подразделения милиции и органов безопасности, а также есть фактор России, который серьезно меняет ситуацию в пользу Приднестровья.

«Я имел опыт общения с молодыми людьми, которые служат в армии и принимают участие в учениях и парадах вместе с россиянами, и они говорят, что это сильно поднимает боевой дух. Да, большинство российских солдат здесь — это приднестровцы, но они воспринимаются именно как россияне», — указал Шорников.

Даже если предложить возможность силовых операций, у Приднестровья есть возможность себя защитить и сделать это достаточно успешно, и силовая операция дает России повод вмешаться самостоятельно, а это ставит крест на любых попытках выдавить отсюда российское военное присутствие, уточнил политолог.

И Санду, и молдавские дипломаты говорят о том, что урегулирование должно быть мирным, но если раньше они говорили, что урегулирование должно проходить мирным и политическим путем (то есть путем переговоров и в отсутствии какого-то давления, в том числе экономического), то словосочетание «мирным путем» означает, что экономическая блокада, язык ультиматумов, препятствие перемещению людей вполне уместны, потому что это не война в буквальном смысле, заключил собеседник издания.

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