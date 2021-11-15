Капусту обычно называют одним из самых полезных овощей. Однако украинский сайт life.nv.ua на днях рассказал о противопоказаниях к употреблению капусты

Подо Львовом капуста остановила дорожное движение © СС0, pixabay.com издания, овощ лучше избегать при аллергиях. Кроме того, журналисты высказали опасение, что капуста может ухудшить состояние недостаточно активной щитовидной железы (гипотиреоз). При таком диагнозе посоветовали отказаться от употребления овоща.

Также по мнению СМИ, Капуста может повлиять на уровень глюкозы и помешать контролю сахара в крови во время и после хирургических процедур. Так что лучше прекратить употреблять капусту как минимум за 2 недели до плановой операции. То же и с диабетом: после употребления капусты контроль уровня сахара в крови может усложниться. Поэтому стоит внимательно проследить за реакцией организма на этот овощ.

Авторы статьи предостерегли от переедания капусты и из-за возможного метеоризма (продукт содержит значительное количество раффинозы, неперевариваемого сахара, который проходит через кишечник в непереваренном виде и может вызвать метеоризм), диареи (употребление слишком большого количества клетчатки может вызвать симптомы диареи или заблокировать кишечник). Употребление большого количества капусты может также иметь разрушительные последствия для щитовидной железы даже здорового человека, ведь капуста может мешать и нарушать функции щитовидной железы. Это связано с тем, что овощ вызывает дефицит йода в организме, поэтому для нормальной работы щитовидной железы остается меньше йода.

Издание подчеркивает, что если есть капусту в умеренных количествах, она не будет представлять опасности.