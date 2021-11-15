В Приднестровье внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Тем более что происходят военные учения вблизи приднестровских границ со стороны Украины. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру

Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova

В плане количества вооруженных людей Приднестровье вполне способно дать отпор молдавской армии, а тот факт, что рядом с многочисленными приднестровскими формировании будут находится немногочисленные российские подразделения, очень сильно меняет ситуацию в пользу Приднестровья, подчеркнул эксперт.

«Я имел опыт общения с молодыми людьми, которые служат в армии и принимают участие в учениях и парадах вместе с россиянами, и они говорят, что это сильно поднимает боевой дух. Да, большинство российских солдат здесь — это приднестровцы, но они воспринимаются именно как россияне», — указал Шорников.

Более того, силовая операция дает России повод вмешаться самостоятельно, а это ставит крест на любых попытках Запада и Кишинева выдавить из Приднестровья российское военное присутствие, поэтому Молдавия будет действовать любыми методами, исключающими военное нападение, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.