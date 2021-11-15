Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко 14 ноября в эфире телеканала «Украина 24» усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране

Фронт необъявленной войны. Опасен ли Зеленский для России? © пресс-служба президента Украины

Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь.

«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — подчеркнул парламентарий.

Кучеренко также заявил, что вся эта ситуация является продолжением шоу «запугай всех» и «кругом враги». Даже советники Зеленского боятся сказать главе государству правду о проблемах в энергетике, добавил он.

Помимо этого, депутат напомнил о том, что 90% мощностей теплоэлектростанций на Украине, находящихся в собственности государства, сейчас простаивают.

На днях Зеленский записал видеообращение, в котором призвал олигархов не играть «в искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом». Он также заявил, что сообщения о нехватке угля и газа на Украине искусственно «раздуваются».