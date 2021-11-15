По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно».
Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь.
«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — подчеркнул парламентарий.
Кучеренко также заявил, что вся эта ситуация является продолжением шоу «запугай всех» и «кругом враги». Даже советники Зеленского боятся сказать главе государству правду о проблемах в энергетике, добавил он.
Помимо этого, депутат напомнил о том, что 90% мощностей теплоэлектростанций на Украине, находящихся в собственности государства, сейчас простаивают.
На днях Зеленский записал видеообращение, в котором призвал олигархов не играть «в искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом». Он также заявил, что сообщения о нехватке угля и газа на Украине искусственно «раздуваются».