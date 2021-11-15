Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сообщения о «военной деятельности» России на Украине и возле ее границ. Об этом 14 ноября сообщил представитель госдепа Нед Прайс

Блинкен объяснил, почему США так следят за ситуацией на границе России и Украины © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме того, Блинкен и Ле Дриан обсудили совместные усилия в отношении ядерной программы Ирана.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Между тем в Кремле заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.

Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.