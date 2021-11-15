Службы Луганской Народной Республики (ЛНР) никогда не фиксировали применение турецких беспилотников. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник после применения Украиной беспилотников Bayraktar, передает РИА Новости

Пасечник обвинил Зеленского в игнорировании режима прекращения огня в Донбассе © president.gov.ua

«Но были другие украинские БПЛА, которые противник применял для разведки, корректировки и даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения. У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников», — сказал Пасечник.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил информацию.