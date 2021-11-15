Обстановка на белорусско-польской границе накаляется, с обеих сторон звучат обвинения в использовании оружия. Политолог Владимир Корнилов рассказал в интервью Украина.ру, чем миграционный кризис выгоден Варшаве

Эксперт заявил, что кризис с мигрантами — повод для Варшавы отвлечь внимание Евросоюза от внутренних проблем страны и неподчинения глобалистской повестке. Мигранты взяли штурмом границу Польшу из Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Но то, что заявляет Матеуш Моравецкий, премьер Польши, и остальная вся эта камарилья из правительственных кругов Польши, свидетельствует о том, что как раз для них, для властей Польши, этот кризис — манна небесная. Вы же видели, в каком положении польские власти находились последнее время? Их штрафует Евросоюз, Еврокомиссия, на них накладывает санкции Европа, они в полной изоляции в смысле своих действий насчет прав ЛГБТ, на счет абортов… У них внутри самые массовые за всю историю посткоммунистической Польши демонстрации протеста», — сказал Корнилов.

Консервативные власти Польши теперь обладают возможностью обвинять оппозицию в поддержке Лукашенко, используя прецедент с мигрантами, заключл эксперт.

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