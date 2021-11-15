Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского предает главу государства и работает на его отставку. Мрачное пророчество для Зеленского озвучил политический журналист Михаил Чаплыга в эфире украинского медиаресурса «Голос Правды»

Чаплыга описал незавидную судьбу украинского президента, рассказав о созданном про него пророчестве. Экс-министр рассказал, как его предал Зеленский © Минфин Украины

«Есть пророчество Зеленскому, и мы находимся на одной из стадий. Каждый сможет угадать, на какой: «Сверкающая золотом корона опускается на твою голову. И если твоя голова хоть на мгновение станет меньше короны, корона начнёт сползать ниже. Сперва она закроет твои глаза и уши — ты станешь слеп и глух, тебя будут водить поводыри. Не важно, веришь ты им или нет — теперь ты в их руках. Позже корона закроет твой рот, открыв глаза и уши: ты будешь всё слышать и видеть, всё понимать, но ничего не сможешь сказать. А потом корона неизбежно соскользнёт на горло и станет ошейником в руках поводырей; сверкающие камни будут шипами резать твою плоть. И на цепи этого ошейника твои поводыри поведут тебя на эшафот, чтобы твоей кровью перед толпой оплатить свои грехи. Теперь ты сможешь всё видеть, слышать, даже сможешь всё сказать! И теперь ты всё осознаёшь, но тебе больше нечего сказать. И сам бы хотел закрыть глаза и уши, но твои руки связаны — ты на эшафоте. И толпа рукоплещет твоей казни»

Пророчество уже исполняется, подчеркнул Чаплыга. Эксперт заявил, что на эшафот Зеленского ведут те, кого он считает своими соратниками — руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, создавший опору для политической карьеры экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, МВД, миграционная служба, Минздрав. Люди, которые формально улыбаются в лицо Зеленскому и якобы столпы его режима, методично гробят его имидж, методично создают ему проблемы, заключил Чаплыга.