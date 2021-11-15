Даже ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского отчётливо понимает, что его политическая карьера подходит к концу. Иезуитство и предательство окружают Зеленского уже сейчас, рассказал в интервью изданию «Голос Правды» политический журналист Михаил Чаплыга

По мнению эксперта, ближайшее окружение Зеленского уже работает на его отставку. «Тайна прихода к власти». Олейник о том, почему Зеленский хотел досрочных выборов и поссорился с Разумковым © пресс-служба президента Украины

«Даже окружение Зеленского уже давно всё поняло. И они занимаются иезуитством… [Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид] Арахамия уже давно работает против Зеленского, создавая собственными руками имидж и стартовую точку для взлёта [экс-председателя Верховной Рады Украины Дмитрия] Разумкова… [Против Зеленского] работает МВД, «миграционка», Минздрав…», — сказал Чаплыга.

Подрывная деятельность окружения Зеленского направлена на увеличение градуса недовольства и недоверия к президенту среди населения, заключил эксперт.