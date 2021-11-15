По мнению эксперта, ближайшее окружение Зеленского уже работает на его отставку.
«Даже окружение Зеленского уже давно всё поняло. И они занимаются иезуитством… [Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид] Арахамия уже давно работает против Зеленского, создавая собственными руками имидж и стартовую точку для взлёта [экс-председателя Верховной Рады Украины Дмитрия] Разумкова… [Против Зеленского] работает МВД, «миграционка», Минздрав…», — сказал Чаплыга.
Подрывная деятельность окружения Зеленского направлена на увеличение градуса недовольства и недоверия к президенту среди населения, заключил эксперт.