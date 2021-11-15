Заготовка металлолома в Украине – в основном теневой бизнес, работающий в наличке, сообщает эксперт. Страны Запада, с которыми Украина подписала соглашение о евроассоциации, остаются довольны таким положением дел: на готовую металлургическую продукцию Украины введены пошлины.
«Поэтому нет такого рынка сбыта, где против украинской металлургии не было запретов и ограничений. Все страны заинтересованы в том, чтобы забирать у нас сырье. И не заинтересованы, чтобы мы им поставляли переработанную продукцию», — сказал Кисилевский.
80% металлолома Украины экспортируется за рубеж, подчеркнул Кисилевский. Это не позволяет развивать собственную металлургию, несмотря на попытки легализовать сферу, заключил эксперт.