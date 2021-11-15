Металлолом - одна из основных статей экспорта Украины, и экспорта зачастую теневого. «Западные партнеры» страны обложили металлургическую отрасль страны пошлинами, и ни одна страна не заинтересована в том, чтобы получать с Украины готовую продукцию. Из страны выкачивают сырьё. Об этом в интервью UBR.ua рассказал депутат Рады Дмитрий Кисилевский

Заготовка металлолома в Украине – в основном теневой бизнес, работающий в наличке, сообщает эксперт. Страны Запада, с которыми Украина подписала соглашение о евроассоциации, остаются довольны таким положением дел: на готовую металлургическую продукцию Украины введены пошлины. Цены на нефть связаны с ценами на металл. Промышленность Украины просядет – Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Поэтому нет такого рынка сбыта, где против украинской металлургии не было запретов и ограничений. Все страны заинтересованы в том, чтобы забирать у нас сырье. И не заинтересованы, чтобы мы им поставляли переработанную продукцию», — сказал Кисилевский.

80% металлолома Украины экспортируется за рубеж, подчеркнул Кисилевский. Это не позволяет развивать собственную металлургию, несмотря на попытки легализовать сферу, заключил эксперт.