Соглашение об ассоциации с ЕС принесло Украине больше экономических проблем, чем выгоды. Об этом в интервью изданию UBR.ua рассказал депутат Верховной Рады, замглавы парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Кисилевский

Евросоюз ввел мизерные квоты на украинские товары, металлургическую продукцию обложил пошлинами, а посол ЕС в Киеве позволяет себе вмешиваться во внутренние дела страны — публично заявляя, что Украине «стоит забыть» о защите своих интересов во время публичных закупок. «Все знают, но не говорят». Как Украина связана с миграционным кризисом на границе ЕС © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы также обязаны осознавать то, что у нас продолжается хронический дефицит торгового баланса со странами ЕС: европейцы поставляют нам товаров больше, чем мы — к ним. И хотя сейчас Евросоюз является нашим крупнейшим торговым партнером, то в основном из-за того, что у нас сократилась доля Таможенного союза. И мы не смогли целиком компенсировать эти потери от увеличения торговли с Евросоюзом», — сказал Кисилевский.

Экономический комитет Рады готовит поправки к соглашению об ассоциации с Евросоюзом с целью защиты собственного рынка страны, сообщил эксперт.