Соглашение об ассоциации Украины с ЕС содержит кабальные для Киева экономические нормы. В то же время посол Евросоюза на Украине позволяет себе вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом в интервью изданию UBR.ua замглавы экономического комитета Рады Дмитрий Киселевский

Экономическая часть ассоциации с ЕС содержит в себе условия, крайне невыгодные для Украины. Мизерные квоты на ряд товаров и тарифные ограничения, пошлины на украинскую металлургическую продукцию ставят под вопрос пользу ассоциации для украинской экономики. ЕС вычеркнул Украину из «зеленого списка»: пустят ли украинцев в Европу © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Более того, посол ЕС в Киеве позволил себе резкие заявления в адрес Украины, когда депутаты рассматривали закон о защите украинского рынка.

«Еще один интересный момент – публичные закупки: посол ЕС разрешает себе, не побоюсь этого слова, делать достаточно хамские заявления насчет того, что Украина должна забыть о законопроекте о локализации. Извините, но я считаю, что народные депутаты сами решат, о чем им нужно забывать, а о чем помнить. Мы – представители граждан Украины, а не посол Евросоюза. Со всем к нему уважением. Мы сами решим, что нам лучше для развития», — прокомментировал инцидент Киселевский.

В заключение эксперт отметил, что проникновение импорта в публичные закупки на Украине составляет 40%, в то время как в Евросоюзе — всего 8%.