Экономическая часть ассоциации с ЕС содержит в себе условия, крайне невыгодные для Украины. Мизерные квоты на ряд товаров и тарифные ограничения, пошлины на украинскую металлургическую продукцию ставят под вопрос пользу ассоциации для украинской экономики.
Более того, посол ЕС в Киеве позволил себе резкие заявления в адрес Украины, когда депутаты рассматривали закон о защите украинского рынка.
«Еще один интересный момент – публичные закупки: посол ЕС разрешает себе, не побоюсь этого слова, делать достаточно хамские заявления насчет того, что Украина должна забыть о законопроекте о локализации. Извините, но я считаю, что народные депутаты сами решат, о чем им нужно забывать, а о чем помнить. Мы – представители граждан Украины, а не посол Евросоюза. Со всем к нему уважением. Мы сами решим, что нам лучше для развития», — прокомментировал инцидент Киселевский.
В заключение эксперт отметил, что проникновение импорта в публичные закупки на Украине составляет 40%, в то время как в Евросоюзе — всего 8%.