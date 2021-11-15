Подписав договор об ассоциации с ЕС, Украина попала в кабальные условия. Экономическая часть договора выгодна лишь европейцам, выкачивающим ресурсы из страны. Об этом в интервью изданию UBR.ua рассказал депутат Верховной Рады, замглавы парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Кисилевский

Экономическая часть ассоциации с ЕС является для Украины невыгодной и требует пересмотра, убежден депутат. Киеву приходится мириться с мизерными квотами и тарифными ограничениями, наложенными Европой. Эксперт объяснил, что вдруг начнется, если Евросоюз выгонит из своего состава Венгрию и Польшу © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кисилевский предлагает пересмотреть соглашение об ассоциации.

«В документе прописано, что через пять лет после вступления его в силу страна имеет право начать процесс пересмотра соглашения…И тут Кабмину "сам бог велел" заняться пересмотром экономического блока ассоциации, задавая иностранным партнерам неудобные вопросы…У нас есть мизерные квоты на разные виды украинских товаров. По некоторым позициям Украина использует их за месяц. И это откровенно унизительно. У нас есть рудиментарные тарифные ограничения по ряду промышленных товаров», — сказал Кисилевский.

Эксперт также выделил проблемы в транспортных перевозках между Украиной и ЕС. В Соглашении об ассоциации прямо указано, что страны Евросоюза не должны препятствовать транспортному сообщению между Украиной и ЕС, но Польша не выполняет этих условий.