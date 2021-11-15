Миграционный кризис, спровоцированный санкциями Евросоюза против Белоруссии, приобретает угрожающий характер. О рисках развития конфликта рассказал в интервью Украина.ру немецкий эксперт Александр Рар

Ранее в СМИ распространялись материалы, на которых вооруженные польские пограничники сгоняют беженцев и пытаются выгнать людей обратно на территорию Белоруссии. Мигрант из Йемена на автомобиле покалечил трех человек в Харькове © Vance /flickr

«Там люди же, вооруженные люди. Говорят, что польские пограничники начинают стрелять, но пока что не в людей. Задача их — отпугивать. Если начнется массовый прорыв границы, то я не могу гарантировать, что не будет насильственных действий со стороны Польши. Может быть, армию туда даже позовут. А белорусские пограничники по слухам, по тому, что тут рассказывают, действительно, даже этих беженцев к этим границам подгоняют», — сказал Рар.

Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, так как и с той, и с другой стороны польско-белорусской границы — вооруженные солдаты, исполняющие приказы, заключил эксперт.

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