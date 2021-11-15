Если квалифицированная рабочая сила из Украины будет переселяться в Россию в течение 5-10 лет по 500 тысяч в год, то это приемлемо в плане бюджета и создания рабочих мест. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Но если в результате краха Украины у российских границ появятся до трех миллионов беженцев, которых нужно будет обеспечить едой, жильем и работой, то для России это станет большой проблемой, подчеркнул эксперт.

«Если они будут переселяться в течение 5-10 лет по 500 тысяч в год, то это приемлемо в плане бюджета и создания рабочих мест. Но не одномоментно. Это проблема и для ее западных соседей. Если завтра Украина рухнет, то 5-10 млн беженцев окажутся у границ Венгрии, Польши или Словакии, то что они будут делать?», — задается вопросом Зубец.

Проблема состоит в том, что никто не хочет брать Украину на содержание. Дела в украинской экономике настолько плохи, что она не представляет из себя ценного актива, уточнил экономист.

Если бы венграм или полякам дали возможность забрать часть территории Украины, они бы взяли Закарпатье или окрестности Львова. Но Крым наглядно показал, чего стоит восстановление Украины, заключил собеседник издания.

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