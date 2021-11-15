Сегодня Варшава и Будапешт действуют совместно в отношении Брюсселя и не собираются исполнять некоторые решения Евросоюза. В связи с этим стали высказываться мнения, что они могли бы действовать совместно и в отношении Киева, когда последний глорифицирует бандеровцев или давит венгерское меньшинство в Закарпатье.
Будапешт сосредоточен на проблемах венгерского этнического меньшинства в рамках этого очень небольшого региона, а в целом Украина Венгрии не интересна, и это тоже одна из причин, почему России гораздо проще иметь дело с Венгрией, чем с Польшей, пояснил эксперт.
«Польша рассматривает Украину как зону своего "законного" геополитического влияния, "кресы всходние". Поэтому, с одной стороны, для поляков, конечно, неприемлема нынешняя украинская политика памяти, связанная с глорификацией бандеровцев, но, с другой стороны, Польша боится оттолкнуть Украину и в целом стремится втянуть ее в зону своего влияния», — уточнил Шимов.
Варшава гораздо в большей степени вовлечена в украинские дела, чем Будапешт, причем вовлеченность эта носит выражено антироссийский характер, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.