Ранее ряд официальных украинских лиц сообщал, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Белоруссии находятся около 16 тысяч беженцев.
«В Белоруссии уже около 16 тысяч человек — так называемых беженцев. Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования», — отметил Данилов.
Сообщается, что Киев уже отправил 8,5 тысяч силовиков для охраны границы с Белоруссией.
На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.