Совещание Совета национальной безопасности и обороны с участием силовых ведомств Украины состоялось в Луцке 14 ноября. На нем обсуждалась ситуация с мигрантами в Белоруссии, сообщают пресс-службы СБУ и СНБО

Ранее ряд официальных украинских лиц сообщал, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины. Секретарь СНБО сказал, будет ли открыт огонь на поражение в случае прорыва мигрантов © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Белоруссии находятся около 16 тысяч беженцев.

«В Белоруссии уже около 16 тысяч человек — так называемых беженцев. Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования», — отметил Данилов.

Сообщается, что Киев уже отправил 8,5 тысяч силовиков для охраны границы с Белоруссией.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.