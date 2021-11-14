Британия формирует силы быстрого реагирования, готовые к переброске на Украину. Такое решение было принято после доклада спецслужбы МІ6 премьер-министру страны, сообщило издание The Mirror 13 ноября со ссылкой на свои источники

В материале сообщают, что британское командование уже занято подготовкой отряда бойцов, в который входят военнослужащие Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), полка спецразведки, медики, инженеры, связисты и около 400 военнослужащих десантно-штурмовой бригады.

«Подразделениям высокой готовности было доведено, что их, возможно, нужно будет развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь на Украину и либо приземлиться, либо высадиться с парашютом — они готовы к обоим вариантам», — указано в материале The Mirror.

Высокопоставленные собеседники издания в британском оборонном ведомстве подтвердили, что сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут быть отправлены на Украину в течение 36 часов после приказа. Военный эксперт объяснил, какой удар Великобритания готовится нанести по Крыму © president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Украина заключила с Великобританией контракт на постройку восьми ракетных катеров.

Деятельность Великобритании представляет серьезный вызов, который потребует адекватного ответа не только со стороны Черноморского флота, но и со стороны группировки войск, которая находится в Крыму, и в первую очередь, со стороны ФСБ, ранее рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.