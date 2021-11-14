Трем депутатам Европейского парламента не позволили встретиться с находящимся в заключении в Тбилиси бывшим президентом Грузии, сообщает газета «Взгляд» 14 ноября

Евродепутат от Польши Анна Фотыга рассказала, что 13 ноября не смогла пробиться в тюрьму к Саакашвили. Также в доступе к последнему отказали двум парламентариям из Литвы, отмечает издание.

Премьер Грузии резко ответил Зеленскому по ситуации с Саакашвили © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Саакашвили ранее был заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам на три и шесть лет лишения свободы.

Позднее, в октябре 2021 года, Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Его задержали и отправили в тюрьму. После задержания Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина».

По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, его здоровье, по словам медиков, стремительно ухудшается. На днях экс-президента из тюрьмы в Рустави перевезли в больницу Глданской тюрьмы в Тбилиси.