Началась поставка первой партии новейших российских систем противоракетной и противовоздушной обороны систем С-400 Индии, сообщил «Интерфакс» 14 ноября со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева

Ранее системы С-400 закупила Турция, вызвав тем самым гнев Вашингтона, предлагавшего Анкаре собственные противоракеты.

«Первые поставки уже начались», — сказал Шугаев на Dubai Airshow-2021.

Экспорт РФ комплексов С-400 стал проблемой для США © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

20 июля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что производство первой партии С-400 для Индии подходит к своему завершению.

Договор о поставках пяти полковых комплектов систем ПВО С-400 в Индию на общую сумму $5,43 млрд был подписан осенью 2018 года.

ЗРС С-400 «Триумф» может поражать самолеты стратегической, тактической авиации и баллистические ракеты на дистанции до 400 км, в том числе движущиеся со сверхзвуковой скоростью, в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.