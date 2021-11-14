Ранее системы С-400 закупила Турция, вызвав тем самым гнев Вашингтона, предлагавшего Анкаре собственные противоракеты.
«Первые поставки уже начались», — сказал Шугаев на Dubai Airshow-2021.
Он уточнил, что первый дивизион С-400 Индия получит до конца текущего года.
20 июля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что производство первой партии С-400 для Индии подходит к своему завершению.
Договор о поставках пяти полковых комплектов систем ПВО С-400 в Индию на общую сумму $5,43 млрд был подписан осенью 2018 года.
ЗРС С-400 «Триумф» может поражать самолеты стратегической, тактической авиации и баллистические ракеты на дистанции до 400 км, в том числе движущиеся со сверхзвуковой скоростью, в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.