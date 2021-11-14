Киев приложит все усилия для ареста бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской, сказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале

«Она сама на Кабо-Верде рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО», — сказал Гончаренко.

Ищенко объяснил, что было бы, если бы Украина все же захватила в плен Поклонскую © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

13 октября стало известно, что Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться ее экстрадиции.

Поклонская в ответ сообщила, что стала послом не для того, чтобы бояться, а чтобы работать. К угрозам со стороны Киева она, по ее словам, уже давно привыкла.