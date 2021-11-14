«Она сама на Кабо-Верде рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО», — сказал Гончаренко.
Он также заявил, что название жилого комплекса «Дача Сталина», в котором расположена квартира Поклонской, символично.
13 октября стало известно, что Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться ее экстрадиции.
Поклонская в ответ сообщила, что стала послом не для того, чтобы бояться, а чтобы работать. К угрозам со стороны Киева она, по ее словам, уже давно привыкла.