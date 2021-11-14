Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоранс Парли в Париже обсудили развертывание сил НАТО в Черном море, сообщило интернет-издание «Газета.ру» 12 ноября

Лавров рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась стратегическая стабильность после выхода США из договоров по открытому небу и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично», — подчеркнул министр.

Минобороны Канады решило внимательнее присмотреться к своим контактам с украинскими нацистами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, в акваторию Черного моря прибыли эсминец военно-морских сил США Porter и командный корабль Mount Whitney в компании танкера-заправщика John Lenthal.

Как отмечалось, Mount Whitney может быть использован Вашинтоном для провокаций против России.