Лавров рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась стратегическая стабильность после выхода США из договоров по открытому небу и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично», — подчеркнул министр.
Ранее Минобороны РФ сообщило о резком росте числа полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ России в регионе Черного моря.
Кроме того, в акваторию Черного моря прибыли эсминец военно-морских сил США Porter и командный корабль Mount Whitney в компании танкера-заправщика John Lenthal.
Как отмечалось, Mount Whitney может быть использован Вашинтоном для провокаций против России.