Ранее Байден падал с трапа самолета и засыпал во время публичных мероприятий. Теперь хэштег #RaсistJoe попал в тренды Twitter в США.
«Знаете, я усвоил отношение великого негра своего времени», — сказал Байден в ходе памятного мероприятия в честь американского Дня ветерана.
Великим негром он назвал американского чернокожего бейсболиста Сатчела Пейджа, который играл в негритянской лиге в конце 1940-х годов. Пейджу удалось сделать удачную подачу несмотря на солидные для спортмена 47 лет.
Объясняя свой успех журналистам, Пейдж сказал, что не думает о своем возрасте. Байден, судя по всему, имел в виду то же самое.