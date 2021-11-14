Высказывание президена США Джо Байдена о «великом негре» (the great Negro) американские СМИ сочли «величайшим промахом» главы государства, сообщило информагентство РИА Новости 12 ноября

Ранее Байден падал с трапа самолета и засыпал во время публичных мероприятий. Теперь хэштег #RaсistJoe попал в тренды Twitter в США.

«Знаете, я усвоил отношение великого негра своего времени», — сказал Байден в ходе памятного мероприятия в честь американского Дня ветерана.

Не вышел на сцену после Байдена: Зеленский неожиданно исчез на климатическом саммите в Глазго © president.gov.ua

Объясняя свой успех журналистам, Пейдж сказал, что не думает о своем возрасте. Байден, судя по всему, имел в виду то же самое.