Появившиеся в западных СМИ многочисленные публикации о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, не соответствуют действительности, сказал президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24»

Он напомнил, что заявления о вводе российских войск территорию Украины появляются во время внезапных учений США и их союзников по НАТО в Черном море, что служит для России серьезным вызовом.

«Нам не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабимся», — сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации на юго-востоке Украины.

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Глава российского государства также отметил, что не считает необходимым проводить российские учения в Черном море одновременно со странами НАТО, так как военные маневры не должны нагнетать обстановку в регионе, и без того являющуюся сложной.