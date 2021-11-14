Разработка стратегии углеродной нейтральности была бы невозможна без привлечения фундаментальной науки, рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в своей колонке в газете «Ведомости»

Ранее Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а президент Владимир Путин озвучил цель по достижению углеродной нейтральности (полного отказа от сжигания ископаемого топлива, в том числе газа) Россией к 2060 году.

«Еще один вывод, который можно вынести из итогового варианта стратегии, состоит в том, что ее разработка невозможна без привлечения фундаментальной науки», — пишет Широв.

Зелёная энергетика: Россия хочет достичь «углеродной нейтральности» до 2060 года, в Германии и Великобритании готовят автомобили на водородной тяге

Как следует из текста стратегии, это стимулирование безуглеродных и низкоуглеродных технологий в энергетике, модернизация реального сектора экономики, жилищно-коммунального хозяйства, исследования в области производства и использования водорода, формирование системы финансирования климатических проектов и поощрения компаний, которые ими занимаются, отметил эксперт.

По его словам, набор мер, предусмотренных стратегией, позволяет снизить выбросы парниковых газов к 2050 г. на 14% от текущего уровня, а с учетом поглощения парниковых газов российскими экосистемами их нетто-эмиссия может сократиться на 60%.