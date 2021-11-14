Киев потратил как минимум $138 млн на закупку турецких беспилотников Bayraktar, говорится в публикации на канале A statistical look в Яндекс.Дзен

Александр Ходаковский: как ДНР будет сбивать украинские «Байрактары»? © предоставлено Александром Ходаковским

«Стоимость одного комплекса Bayraktar TB2 составляет примерно $69 млн», — говорится в публикации.

Автор делает вывод, что Украина потратила как минимум $138 млн на эти комплексы. Однако это далеко не все затраты Киева на эти вооружения.

Украинский экономист Андрей Головачев считает, что единственное применение беспилотника Bayraktar против ополченцев Донбасса обошлось Украине слишком дорого.

«Надо сказать, что применение "Байрактара" с учебным снарядом обошлось нам недешево. Осуждение со стороны Франции и Германии, плюс энергетическая блокада со стороны России и Беларуси. Соотношение по шкале выгоды/издержки явно не в пользу первых», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что использование турецкого беспилотника было политической ошибкой режима президента Украины Владимира Зеленского, так как «обстрелы со стороны ОРДЛО (ДНР и ЛНР — Ред.) не прекратились, а, кажется только интенсифицировались, а Украиной "Байрактары" более не применяются».