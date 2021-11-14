Не стоит преувеличивать значение для европейского энергорынка закачки «Газпромом» газа в свои хранилища в ЕС, сказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов в комментарии «Российской газете» 12 ноября

Резкий рост цен на газ в Евросоюзе вызван отказом американских компаний поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ, однако Брюссель и Вашингтон обвиняют в дефиците газа Россию, нарастившую свои поставки в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

«Средний уровень заполнения ПХГ (подземные хранилища газа — Ред.) в Европе сейчас составляет чуть более 75%, основные хранилища, используемые "Газпромом", практически не заполнены: "Реден" — менее 10%, Хайдах — 20%, Бергермеер — почти 31%», — сказал Колобанов.

«Северный поток — 2»: решение о сертификации проекта может быть принято в январе, а «Газпром» восстановил закачку газа в хранилища Европы © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Стоимость газа на европейском рынке этой осенью достигала $1937 за тысячу кубометров, что является абсолютным рекордом. После поручения президента России Владимира Путина главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать закачку газа в ПХГ ЕС стоимость газа в ЕС упала до уровня $800.