Резкий рост цен на газ в Евросоюзе вызван отказом американских компаний поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ, однако Брюссель и Вашингтон обвиняют в дефиците газа Россию, нарастившую свои поставки в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.
«Средний уровень заполнения ПХГ (подземные хранилища газа — Ред.) в Европе сейчас составляет чуть более 75%, основные хранилища, используемые "Газпромом", практически не заполнены: "Реден" — менее 10%, Хайдах — 20%, Бергермеер — почти 31%», — сказал Колобанов.
Он считает, что старт активной закачки газа «Газпромом» в европейские ПХГ позволит в некоторой степени снизить цены на газ, однако не стоит придавать слишком большое значение этому фактору, так как объем газа российской компании составит не более 10-11% от общего объема хранения в Европе.
Стоимость газа на европейском рынке этой осенью достигала $1937 за тысячу кубометров, что является абсолютным рекордом. После поручения президента России Владимира Путина главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать закачку газа в ПХГ ЕС стоимость газа в ЕС упала до уровня $800.