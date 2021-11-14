Страны Запада крайне идеологизированны, что мешает выстраиванию практической политики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Кризис с мигрантами на границе с Белоруссией, спровоцированный санкциями ЕС против страны, показал неконструктивность европейских партнеров, считает эксперт.

«Проблема Запада в том, что он слишком идеологичен, что мешает практической политике. Он не хочет с Лукашенко разговаривать, потому что его не признали как президента, а признали Тихановскую. Значит, с ним не хотят разговаривать, а Лукашенко хочет их заставить разговаривать с ним. Они не пойдут на это, они не будут с ним говорить. Беженцев принимать тоже не будут. Думаю, будет гуманитарная катастрофа на границе, и Запад будет валить всю вину на Путина и Лукашенко», — сказал Рар.

Стоит ожидать новую спираль развития конфликта, который и дальше будет разъединять, а не объединять конфликтующие стороны, заключил эксперт.

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