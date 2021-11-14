Бурная радость Пакистана по поводу победы талибов в Афганистане сменилась горьким похмельем. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко

В Исламабаде начинаются панические настроения в отношении Афганистана, подчеркнул эксперт.

«Они понимают, что этот «подарок» в виде Талибана превращается в троянского коня…Там происходят похожие процессы, просто медленнее и не так драматично (обесценивание валюты, падение уровня жизни, проблемы с продовольствием)…Власти Пакистана рассчитывали конвертировать успех в Афганистане в экономический успех внутри страны. Дескать, международное сообщество будет поддерживать Афганистан, вкладывать в него деньги, и что-то перепадет и нам. Но заработать ничего не получается», — сказал Серенко.

Более того, отметил эксперт, Пакистан испытывает репутационные проблемы в связи с тем, что он состоит в списке стран, поддерживающих терроризм. Ресурсов на поддержку талибской власти у Исламабада не хватает. Из победного венка для Пакистана Афганистан превращается в похоронный, заключил эксперт.

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* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.