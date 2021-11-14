С приходом к власти талибов* Афганистан оказался на пороге крупномасштабной гуманитарной катастрофы. В ближайшее время в стране возможны восстания. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко

У талибов не хватает своих возможностей и способностей для того, чтобы устранить коллапс в вопросах инфраструктуры, социальной сферы, транспорта, заявил эксперт. Ситуация с крайней бедностью в стране резко ухудшилась. Они хотят захватить Афганистан. Враг, которого опасаются талибы* © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«У них еще есть несколько месяцев чтобы продемонстрировать свое намерение управлять страной, но к весне, когда всем станет понятно, что талибы самостоятельно управлять страной не могут, можно ожидать уже крупных акций гражданского неповиновения. С учетом афганской специфики, эти акции могут быть и с применением оружия», — сказал Серенко.

Власть талибов разрывает и внутренний кризис, отметил эксперт. Жесткая борьба за власть может вылиться в очередную гражданскую войну, заключил Серенко.

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*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.