Украина представляет собой один из классических примеров failed state, несостоявшегося государства. Поэтому чем быстрее это государство развалится, по большому счёту, тем это будет лучше для всех. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью изданию Украина.ру

Андрей Сидоров: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев в своей статье написал, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.

«Мне больше нравилась позиция российского руководства, которую в своё время оно занимало по отношению к [экс-президенту Грузии] Михаилу Саакашвили. Считая его неадекватным человеком, повинным в гибели российских миротворцев, нерукопожатным для России. Как долго находился у власти после этого Саакашвили? Были введены достаточно жёсткие экономические санкции. Вино и боржоми — это серьёзная номенклатура грузинского экспорта. Потеря российского рынка была один из факторов падения режима Саакашвили», — указал эксперт.

Сидоров отметил, что статья Медведева была резкой и показательной, но, судя по его высказываниям, непонятно, можно ли считать того же Виктора Януковича приемлемым президентом Украины для России.

«Моя точка зрения заключается в том, что Украина, в принципе, один из классических примеров failed state, несостоявшегося государства. Вот они сейчас на основе неких политических мифов хотят слепить собственную идентичность, подавляя русский язык, продвигая украинизацию, пытаясь насадить этот язык, но не тот, который близок к русскому, а тот, который внедрялся австрийцами на западной Украине. Распространить его на всю Украину», — категоричен политолог.

По сути, настоящая Украина — это Киев с городками, и это наибольшее, что может сохранить Украина как государство, поскольку ни восток, ни запад страны так и не стал Украиной, потому что любое стремление объединить стану штыком не может быть реализовано, заключил собеседник издания.

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