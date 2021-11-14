Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков является прямым конкурентом, а не оппонентом президента страны Владимира Зеленского, поскольку именно он в силах перетянуть на себя большую часть электората действующего главы государства. Об этом на днях заявил политический эксперт Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

Эксперт рассказал, что произойдет с Украиной, когда прекратится транзит газа © REUTERS, Gleb Garanich

«Если он не покажет навыков политического лидера, я думаю, он не взлетит… Другой сценарий более вероятен. Он может потянуть на себя часть электората Зеленского. То есть, по электоральному полю, он не столько оппонент, он является конкурентом», — заявил эксперт.

С началом осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол: депутаты от «Слуги народа» уволили Дмитрия Разумкова с поста председателя правительства, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы, и больше не может ее представлять в качестве спикера.

Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».

Последние социологические опросы показали, что популярность Разумкова стремительно набирает обороты: в президентском рейтинге он уже обогнал экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В то же время Зеленский, впервые после избрания, возглавил антирейтинг украинских политиков.