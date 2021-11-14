На Мальте Михаил Горбачёв и Джордж Буш-старший как будто действительно договорились на «ничью» в Холодной войне между СССР и США. Но если Горбачев и другие советские руководители довольствовались «ничьей», то США так не думали. Об этом рассказал венгерский политолог и философ Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени: кто он © youtube.com

Однако Буш через минуту после того, как договорился с Горбачевым, забыл об этом и говорил о том, что дальше мир должен идти в соответствии с «нашими ценностями», так как он полагал, что несмотря на прекращение вражды, мир все равно должен был подчиниться США, пояснил эксперт.

«Почему это важно? Потому что те страны, которые были во время холодной войны на стороне Америки, и те, что были на стороне Советского союза, не понимали, как идти дальше. Это я знаю по Венгрии. У нас решили, что мы уже не нужны Союзу, не действует прежняя так называемая брежневская доктрина (доктрина ограниченного суверенитета. — Ред.), значит, свободно выбираем. А что выбираем? Тогда в моде были неолиберализм и неоконсерватизм. Вот из этих идеологий и замечательных, в кавычках, представлений о мире и выбирали. А теперь — 30 лет прошло! — выяснилось, что эти идеологии не работают. Почему не работают? Потому что в мире, кроме тех процессов, которые исходят из результата окончания холодной войны, есть ещё и другие процессы, оказывающие огромное влияние», — указал Кемени.

Чтобы вырваться из капитализма, нужно строить абсолютно другое общество, общество для человека. Создавать условия для того, чтобы человек освободился от подчинения другому человеку, освободился от угнетения имеющих средства подчинять других. Надо понимать, что в условиях капитализма это невозможно, заключил собеседник издания.

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