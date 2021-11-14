В 2014-2015 годах на фоне конфликта в Донбассе некоторые националистические круги Казахстана стали подозревать русскоязычных граждан республики в «сепаратизме». На некоторые изолированные инциденты казахстанское руководство не обратило внимания. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

После событий в Крыму и Донбассе из-за определенной волны в казахстанских СМИ и активности в социальных сетях русскоязычные жители Казахстана стали чувствовать себя неуютно, заявил Намовир. Так, в 2014 году к праздованиям 9 мая георгиевскую ленточку заменили на «голубую ленту победы». Эксперт объяснил, почему Казахстан никогда не пойдет по пути Украины © Sputnik Казахстан

«Кроме того, некоторые национал-патриоты в интернете открыто говорили о том, что надо бы организовывать «поезда дружбы», проехаться по городам Казахстана и продемонстрировать «сторонникам Русского мира», что «крымский и донбасский сценарий в Казахстане не пройдет», хотя тут и разговоров о таком вообще не было. Они призывали вооружаться топорами, молотками и бейсбольными битами, а на все вопросы правоохранительных органов отвечать, что едут на охоту или рыбалку. Насколько я знаю, ни одно из таких сообщений правовой оценки не получило», — рассказал собеседник издания.

Постепенно эти разговоры сошли на нет, но для многих русскоязычных жителей Казахстана эта ситуация открыла глаза относительно того, как к ним на самом деле относится определенная часть населения, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.