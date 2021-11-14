Ограничение поставок энергетического угля и электричества на Украину может повлечь катастрофические последствия для Киева. О безальтернативности российских источников энергии рассказал в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Россия пока не использует «энергетическую кнопку» отключения украинской экономики, и продолжает поставки угля для металлургии, однако эта ситуация может измениться в случае агрессивных действий Киева в Донбассе, заявил Митрахович. В то же время, Украине просто нечем заместить поставки российского угля и электричества. История одной сенсации. Действительно ли Украина хочет закупать уголь в ЛНР © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Кстати, заместить поставки электроэнергии и угля Украине очень сложно, особенно если Белоруссия прекратит поставлять. Потому что как уголь завести? Через порты морские — там ограниченная пропускная способность, очевидно. Если ваш порт используется, чтобы завести уголь, экспортировать металл, пшеницу и кукурузу одновременно — все сразу не получится…Так что купить уголь, быстро завезти, да еще и по разумным ценам, будет очень сложно для Киева…с Европой Украину соединяет только Бурштынский энергоостров, это часть электроэнергетической системы Украины на западе страны», — сказал Митрахович.

Россия имеет возможность усложнить и без того тяжелое положение Украины в энергетике, однако в Кремле предпочитают не «рубить сгоряча», подчеркнул эксперт.

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