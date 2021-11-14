Товарооборот с Украины с Россией снизился после Майдана, но не упал. Москва остается одним из первых торговых партнеров Киева, подчеркнул эксперт.
«Мы же не говорим про войну, поэтому почему нам прекращать торговлю. Мы можем это сделать, если захотим это использовать в качестве политического инструмента, или захотим предотвратить наступление вооруженных сил Украины на ЛДНР. Уже прекратили поставки энергетического угля на Украину. Я думаю, это было сделано в ответ на использование Украиной турецких «Байрактаров», ударных дронов на линии соприкосновения», — сказал Митрахович.
Это опция, кнопка на столе, условно говоря, со стороны российского руководства — прекратить поставки угля, прекратить транзит газа, и не допускать экспорта электричества, заявил эксперт. Однако данные меры будут применяться только в случае серьезного обострения обстановки в Донбассе, заключил Митрахович.
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