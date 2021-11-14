Несмотря на агрессивную позицию Украины, легальная торговля между Москвой и Киевом продолжается. Однако при эскалации обстановки в Донбассе Россия может принять ответные торговые меры, рассказал в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Товарооборот с Украины с Россией снизился после Майдана, но не упал. Москва остается одним из первых торговых партнеров Киева, подчеркнул эксперт. Юшков рассказал, при каких условиях Россия начнет поставлять газ на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

«Мы же не говорим про войну, поэтому почему нам прекращать торговлю. Мы можем это сделать, если захотим это использовать в качестве политического инструмента, или захотим предотвратить наступление вооруженных сил Украины на ЛДНР. Уже прекратили поставки энергетического угля на Украину. Я думаю, это было сделано в ответ на использование Украиной турецких «Байрактаров», ударных дронов на линии соприкосновения», — сказал Митрахович.

Это опция, кнопка на столе, условно говоря, со стороны российского руководства — прекратить поставки угля, прекратить транзит газа, и не допускать экспорта электричества, заявил эксперт. Однако данные меры будут применяться только в случае серьезного обострения обстановки в Донбассе, заключил Митрахович.

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