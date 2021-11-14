Если Москва ответит слишком жестко на провокации Киева, то ставится под удар вся игра, в ходе которой Россия пытается показать Западу, что Украина — это не актив, а проблема. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться, и в рамках стратегии выжидания нет места для экономической блокады, уточнил эксперт.

«Если же через несколько лет выяснится, что так или иначе Украина стоит на ногах и получает достаточную помощь, то тогда возможны другие варианты, в том числе силовые. Ее даже не надо бомбить. При помощи кибервмешательства можно организовать посреди зимы массовое отключение электричества, и станет вопрос о капитуляции. Она изношена, и она и так работает с большими перегрузками», — подчеркнул Зубец.

России и Западу нужно будет лишь обеспечить минимальный контроль над населением и территорией, больше интересов у них на Украине нет. А когда нет иных интересов, то Украина будет просто проваливаться, заключил собеседник издания.

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