Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.
Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться, и в рамках стратегии выжидания нет места для экономической блокады, уточнил эксперт.
«Если же через несколько лет выяснится, что так или иначе Украина стоит на ногах и получает достаточную помощь, то тогда возможны другие варианты, в том числе силовые. Ее даже не надо бомбить. При помощи кибервмешательства можно организовать посреди зимы массовое отключение электричества, и станет вопрос о капитуляции. Она изношена, и она и так работает с большими перегрузками», — подчеркнул Зубец.
России и Западу нужно будет лишь обеспечить минимальный контроль над населением и территорией, больше интересов у них на Украине нет. А когда нет иных интересов, то Украина будет просто проваливаться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.