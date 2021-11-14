России в ответ на Керченскую провокацию экс-президента Украины Петра Порошенко можно было перекрыть доступ международных судов к портам в Одессе, Ильичевске или Бердянске. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Это было бы просто и это позволило бы уронить экономику Украины, но этого сделало не было, уточнил эксперт.

«Россия остается крупнейшим поставщиком энергоресурсов на Украину. Если этого не будет, то это вызовет жесткую реакцию на Западе (а нам это не надо) и будет означать падение экономики Украины, которое отразится на России», — считает Зубец.

Если Россия ответит слишком жестко, то ставится под удар вся игра, в ходе которой Россия пытается показать Западу, что Украина — это не актив, а проблема, заключил собеседник издания.

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