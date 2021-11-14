Если Россия перестанет быть крупнейшим поставщиком энергоресурсов на Украину, это вызовет жесткую реакцию на Западе и будет означать падение экономики Украины, которое отразится на России. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Например, у российских границ могут появиться до трех миллионов беженцев из Украины, которые захотят переехать в РФ, пояснил эксперт.

«И что с ними делать? Их придется принять, дать жилье и работу. А это большие деньги. Задача России — дождаться ситуации, при которой «труп врага проплывет мимо нас», а те же немцы, французы и итальянцы поняли, что Украина — это угроза всей Европе», — уверен Зубец.

Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться, поэтому нужно дождаться катастрофы на Украине и вместе с Европой и США договариваться о новом формате существовании Украины без неонацистов у власти, подчеркнул экономист.

В этом состоит стратегия поведения России в отношении Украины. В рамках такой стратегии выжидания точно нет места для мер, связанных с экономической блокадой, заключил собеседник издания.

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