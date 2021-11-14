Экономическая блокада Украины в чистом виде невозможна. Другое дело, что тот же коксующийся уголь, использующийся на украинских металлургических заводах, наполовину завозится из России. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Если Украина перестанет получать этот уголь, это приведет к потере половины металлургии, которая после сельскохозяйственного производства является ее вторым источником доходов, подчеркнул эксперт.

«Также Россия могла бы перекрыть поставки газа через Украину, что автоматически лишило бы Киев доступа к этому виду топлива. Наконец, можно перекрыть воздушное пространство Украины в случае какого-либо конфликта. По этим трем основным позициям (уголь, газ и воздушные перевозки) Россия может серьезным образом повлиять на экономику Украины», — констатировал Зубец.

Проблема не в том, что Россия не может в течение одного дня с помощью военной силы или в течение нескольких месяцев за счет экономической блокады поставить Украину на колени. Россия этого не делает, потому что считает, что это приведет к очередному кризису в отношениях с Западом, уточнил экономист.

Руководство России во главе с Владимиром Путиным ждет, пока на Украине сложится ситуация, которую решить без Москвы будет невозможно, и тогда будет достигнут новый компромисс, например, на базе возвращение на Украине ситуации до 2013 года, когда там имели доступ к политическому управлению и Россия, и Запад, которые поддерживали некий баланс, заключил собеседник издания.

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