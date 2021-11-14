Руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским подталкивают не к войне с Россией. Их подталкивают к обострению конфликта на Донбассе в расчете на то, что ввяжется Россия, и это будет поводом для новых санкций. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады и юрист Владимир Олейник в интервью изданию Украина.ру

Владимир Олейник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Россия в стороне стоять не будет, она вынуждена будет действовать, и США будут убеждать европейцев, что раньше газ по «Северному потоку-2» просто «пах», то теперь он будет «красного цвета крови», и вопрос состоит уже не просто в санкциях, а в том, чтобы вообще отказаться от российского газа, а Европа тоже управляется людьми, которые о своем народе не думает, подчеркнул Олейник.

«Зеленскому и его шайке обострение нужно для того чтобы отвлечь внимание от того, что нет газа, высокие тарифы, холод и рост цен на продукты. Потому что во время войны о пенсиях никто не спрашивает. Они думают, как спрятать ребенка, чтобы он не попал в месиво, как это было в 2014-2015 году», — уверен политик.

Кроме того, конфликт внутри одного народа — это конфликт на сотню лет, россияне и украинцы не разберутся, кто первый начал, а это их задача, потому что создается проект ненависти и антиРоссии, заключил собеседник издания.