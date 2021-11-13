Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обладает серьезным опытом государственного управления. До государственного переворота 2014 года экономика Украины динамично развивалась. Азаров поделился рецептом для выхода из энергокризиса, устроенного нынешними властями в интервью Украина.ру

В бытность Азарова премьер-министром Украина никогда не входила в зиму с запасами угля в 470 тысяч тонн, подчеркивает собеседник. Для выхода из энергокризиса страна должна предпринять несколько шагов, считает Азаров. История одной сенсации. Действительно ли Украина хочет закупать уголь в ЛНР © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Прежде всего, нужна ревизия атомного хозяйства. Те блоки АЭС, которые сейчас находятся в плановых ремонтах, отключены по разным причинам, по ним нужен детальный анализ. Специалисты должны изучить возможность подключения этих блоков в какое-то определенное время.

Второе — необходимо увеличить сейчас добычу угля. Это, конечно, проблемный вопрос, потому что валы быстро не запускаются, их надо готовить, но ведь и зима же у нас не две недели и не месяц.

В-третьих, необходимо составить сейчас нормирование расходования газа, которого тоже крайне недостаточно. Нужно отключить от потребления газа все те службы и предприятия, отключение которых нанесет наименьший ущерб. Естественно, что никакие социальные объекты, больницы, детские дома, дома престарелых, школы отключать нельзя», — рассказал собеседник издания.

Последним пунктом плана действий Азаров назвал организацию закупок угля, несмотря на неблагоприятную ценовую обстановку.

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