Афганистан находится в центре «Большой игры» вот уже более ста лет. Попытки привлечь инвестиции в страну закончились с чередой гражданских войн, разрывающих страну. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко

Историческая роль Афганистана — быть площадкой для сражений сверхдержав и региональных игроков, заявил собеседник издания. Еще около 130 украинцев хотят покинуть Афганистан - Кулеба © пресс-служба президента Украины

«Все это сопровождается серьезными вооруженными конфликтами, и никто в этих условиях никакие инвестиции вкладывать не будет. В этом смысле Афганистан несчастная страна, и афганский конфликт по своей безнадежности можно сравнить с арабо-израильским конфликтом. Он не имеет шансов на разрешение», — сказал Серенко.

Сегодняшняя пауза, которая наступила спустя три месяца после победы талибов, скоро закончится. Прекращение активных боевых действий не означает стабилизации обстановки в стране. Хороших новостей из Афганистана не будет еще очень долго, заключил эксперт.

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