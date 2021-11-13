Историческая роль Афганистана — быть площадкой для сражений сверхдержав и региональных игроков, заявил собеседник издания.
«Все это сопровождается серьезными вооруженными конфликтами, и никто в этих условиях никакие инвестиции вкладывать не будет. В этом смысле Афганистан несчастная страна, и афганский конфликт по своей безнадежности можно сравнить с арабо-израильским конфликтом. Он не имеет шансов на разрешение», — сказал Серенко.
Сегодняшняя пауза, которая наступила спустя три месяца после победы талибов, скоро закончится. Прекращение активных боевых действий не означает стабилизации обстановки в стране. Хороших новостей из Афганистана не будет еще очень долго, заключил эксперт.
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