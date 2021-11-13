Европа с трудом выходит из энергокризиса, который она устроила себе сама. Для восстановления экономики и прохождения отопительного сезона нужны дополнительные объемы газа, однако здесь здравый смысл побеждает идеология, рассказал эксперт.
«Когда «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу? Очевидно, что можно запустить «Северный поток-2», когда будет проведена его сертификация, новые объемы газа в Европу по нему могут пойти. В идеале по долгосрочным контрактам, преимущество их очевидно, и кризис их показал…Вот, например, Венгрия заключила долгосрочный контракт, и по «Турецкому потоку» газ получает. Отличный вариант, и никакого энергетического кризиса в Венгрии нет. Вот вам еще пример стран, которые по большому счету, энергетический кризис не испытывают — Австрия и Венгрия», — сказал Митрахович.
«Газпром» полностью выполняет обязанности по европейским контрактам и начал закачку газа в европейские хранилища, отметил собеседник издания.
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