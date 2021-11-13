Европе нужно поторопиться с сертификацией «Северного потока-2» и брать пример с Венгрии и Австрии, заключивших долгосрочные контракты с «Газпромом». Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Европа с трудом выходит из энергокризиса, который она устроила себе сама. Для восстановления экономики и прохождения отопительного сезона нужны дополнительные объемы газа, однако здесь здравый смысл побеждает идеология, рассказал эксперт. Замминистра энергетики рассказал, откуда Украина возьмет газ в случае дефицита © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Когда «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу? Очевидно, что можно запустить «Северный поток-2», когда будет проведена его сертификация, новые объемы газа в Европу по нему могут пойти. В идеале по долгосрочным контрактам, преимущество их очевидно, и кризис их показал…Вот, например, Венгрия заключила долгосрочный контракт, и по «Турецкому потоку» газ получает. Отличный вариант, и никакого энергетического кризиса в Венгрии нет. Вот вам еще пример стран, которые по большому счету, энергетический кризис не испытывают — Австрия и Венгрия», — сказал Митрахович.

«Газпром» полностью выполняет обязанности по европейским контрактам и начал закачку газа в европейские хранилища, отметил собеседник издания.

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