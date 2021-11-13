В условиях политического давления в Европе «Газпром» продолжает неукоснительно соблюдать все требования по контрактам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Ранее в СМИ сообщалось, что «Газпром» начал закачку газа в европейские хранилища. Этим было спровоцировано снижение рекордных цен на голубое топливо. Замминистра энергетики рассказал, откуда Украина возьмет газ в случае дефицита © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Что касается газпромовских поставок, они полностью идут в рамках имеющихся контрактов, нет ни малейшего отклонения от контрактов. Если бы что-то хоть чуть-чуть от контрактов отклонилось, «Газпром» съели бы живьем, его бы не простили, в отличие от других компаний. Его бы завалили оправданными исками, это совершенно очевидно. Раз нет исков, значит, все контракты выполняются», — сказал Митрахович.

В то же время, некоторыми европейскими функционерами высказываются требования об увеличении поставок. Собеседник издания отметил, что увеличение поставок будет возможно только после сертификации «Северного потока-2».

Полностью интервью можно прочитать здесь.